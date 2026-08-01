El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 31 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 39 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 22% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 13 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se sugiere estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, es importante estar alerta a cualquier cambio en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando el viento puede intensificarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:24. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin necesidad de abrigarse.

En resumen, Martos vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano, siempre con precaución ante las altas temperaturas y el viento fuerte que se prevé para la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.