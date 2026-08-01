El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, lo que podría contribuir a una sensación de sequedad en el ambiente. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 39 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero en momentos de mayor brisa.

En cuanto a la calidad del aire, las condiciones secas y soleadas son típicas de esta época del año, lo que podría resultar en una buena visibilidad y un ambiente propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a las personas que realicen actividades físicas intensas que tomen precauciones, especialmente durante las horas de mayor calor, para evitar golpes de calor o deshidratación.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 31 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Marchena disfrutará de un día de verano típico, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.