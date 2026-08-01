El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a las 04:00 y 05:00, antes de estabilizarse en 25 grados entre las 06:00 y las 07:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 14:00, y llegando a un pico de 41 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 51% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. A medida que el sol se eleva, la humedad tiende a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal en las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 15 km/h, aumentando a 21 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, donde se espera que el viento del sur alcance hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura.

El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y caluroso. Con un cielo despejado y sin indicios de lluvia, Mairena del Aljarafe disfrutará de una jornada perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.