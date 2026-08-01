El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 30% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento también puede generar un ambiente más fresco en las zonas abiertas, aunque se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre debido a la intensidad del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando unos 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar el cielo estrellado sin interferencias.

En resumen, hoy en Mairena del Alcor se espera un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol. Las condiciones climáticas son favorables, y la ausencia de lluvias garantiza que los planes no se verán afectados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.