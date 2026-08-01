El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 30 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 28 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 28-29 grados hasta las 09:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 33% a las 02:00. Sin embargo, se mantendrá en niveles cómodos durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

A partir de las 10:00, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 32 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 40 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 21:00. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 41 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 18:00 y bajando a 30 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:26.

En resumen, Lucena vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá un ligero alivio. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.