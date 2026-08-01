Hoy, 1 de agosto de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados hacia las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 41 grados a las 14:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y descendiendo a un 12% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco. Esto puede ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o deportes, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:30 horas. La noche será cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del sol y el aire libre, con temperaturas elevadas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.