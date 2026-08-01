El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 41 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 32 grados, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a 26 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 41 grados a las 15:00. Este calor intenso se mantendrá durante la tarde, con temperaturas que rondarán los 40 grados hasta las 19:00. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas de 38 grados a las 21:00 y 36 grados a las 22:00.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 24% a la medianoche y alcanzando un máximo del 40% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, llegando a un mínimo del 12% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor extremo, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 19:00, alcanzando hasta 48 km/h. Esto podría generar algunas ráfagas que, aunque no se prevén como tormentas, podrían ser incómodas para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.