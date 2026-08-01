El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 30 grados, que descenderá ligeramente a 27 grados a la 01:00, pero volverá a aumentar a 38 grados hacia la tarde, alrededor de las 13:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en un 31% a las 20:00 horas. Esta combinación de temperaturas elevadas y niveles de humedad relativamente bajos podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El viento soplará principalmente del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará una velocidad de 9 km/h, aumentando a 19 km/h hacia las 03:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 41 km/h entre las 18:00 y las 19:00, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, llegando a 8 km/h hacia las 22:00.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 13:00 y las 15:00, cuando se espera que la temperatura alcance su pico. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 23:00, lo que permitirá un ambiente más fresco para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.