El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:29. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 41 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico entre las 14:00 y las 16:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:31. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que proporcionará un alivio bienvenido tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un cielo mayormente despejado, altas temperaturas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y disfruten de las agradables condiciones nocturnas que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.