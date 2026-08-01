El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 40 grados en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.

A lo largo de la tarde, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevén intervalos nubosos que podrían aparecer hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día. Solo se espera un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

El viento soplará de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En resumen, el día en Jaén se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado permitirá disfrutar de un día agradable, aunque se recomienda estar atentos a la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.