El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en cifras similares durante la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 51%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 32 grados a las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Este viento también podría generar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico, entre las 12:00 y las 16:00 horas. Es aconsejable mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en la medida de lo posible.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, Huelva disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.