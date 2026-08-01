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El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 07:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% y aumentando gradualmente hasta un 52% a las 08:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura se eleva durante el día. A partir de las 09:00, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 40 grados a las 15:00. Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 43 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, reuniones familiares o eventos comunitarios.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 20:00 y 34 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:31. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 29 grados a las 22:00, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado y caluroso, con vientos moderados del suroeste y sin posibilidad de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.

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