El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango cálido, alcanzando los 40 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 10 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se espera que el viento sople del sur a 40 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. A medida que avance la tarde, el viento del sur se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h a las 16:00 horas, lo que podría generar un ambiente más fresco en comparación con las horas previas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas comiencen a descender. A las 21:00 horas, se espera que la temperatura baje a 33 grados, y para las 23:00 horas, se prevé que se sitúe en torno a los 28 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, hoy en Coria del Río se anticipa un día de calor intenso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.