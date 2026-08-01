El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, pero se espera que durante el día se alcancen máximas de hasta 43 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando lentamente hasta alcanzar un 55% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, situándose en un 14% hacia las 15:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa debido al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:28 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, Écija disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.