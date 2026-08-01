El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 27 grados a las 03:00 y 04:00, manteniendo un ambiente cálido pero agradable.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 26 grados hasta las 07:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 39 grados entre las 14:00 y 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas a partir de las 21:00. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La puesta de sol está programada para las 21:32, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un alivio del calor del día. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea más llevadera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.