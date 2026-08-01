El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en cifras similares durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 39 grados . La sensación térmica será elevada, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa, que oscilará entre el 29% y el 59% a lo largo del día, contribuirá a que el calor se sienta más intenso en las horas centrales.

El viento, que soplará predominantemente del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h en las horas de la mañana, disminuyendo ligeramente por la tarde. A partir de las 16:00 horas, se prevé que el viento cambie a dirección sur y aumente su intensidad, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:36 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará con condiciones ideales para disfrutar de la belleza natural de Cartaya. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un día perfecto para disfrutar de la costa y las actividades veraniegas. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.