El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 26% al final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 45 km/h en las horas pico, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución si se planea estar en espacios expuestos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 38 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que ofrecerá un alivio del calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante las horas más calurosas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.