El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 29 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá disminuyendo ligeramente, alcanzando los 28 grados a las 02:00 y 27 grados a las 03:00.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en 41 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 51% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Sin embargo, la humedad se mantendrá relativamente baja, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes de la zona.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas.

El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día caluroso y despejado. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas que invitan a aprovechar el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.