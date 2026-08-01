El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 40 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Durante las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 42 km/h. Esto podría proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:26 horas. En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.