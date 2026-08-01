El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:28. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 y descenderán gradualmente a 24 grados hacia la tarde.
La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, donde se espera que el termómetro marque 41 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo a un 14% por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando unos agradables 28 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:30, marcando el final de un día caluroso y mayormente soleado en Las Cabezas de San Juan.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.
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