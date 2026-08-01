El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 04:00 y 25 grados a las 05:00.

La humedad relativa en la mañana será baja, comenzando en un 27% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 49% a las 05:00. Sin embargo, esta humedad no será suficiente para generar precipitaciones, ya que se prevé un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y subiendo hasta un máximo de 43 grados a las 17:00. Este calor intenso se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 60% en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de calor.

El viento soplará desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h hacia la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 41 grados a las 19:00 y bajando a 36 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:28. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta llegar a los 24 grados hacia la medianoche. En resumen, un día ideal para disfrutar del verano cordobés, con precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.