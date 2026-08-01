El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 04:00, y estabilizándose en 26 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 40 grados a las 15:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 42% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el sol se eleva en el cielo.

El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 22 km/h a las 00:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 43 km/h a las 19:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura.

El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.