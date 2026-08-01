El día de hoy, 1 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, llegando a los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

Durante el día, la temperatura irá aumentando nuevamente, alcanzando un pico de 38 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este calor puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 45 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones secas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad es muy baja, con un 5%. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul. Con el ocaso programado para las 21:23, los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que, sin duda, será ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.