El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 41 grados, especialmente durante las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% y descendiendo a niveles de 12% en las horas más cálidas. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el sol está en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda tener precaución debido a la intensidad de las ráfagas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:24 horas. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para los que deseen aprovechar la tranquilidad de la noche.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante las altas temperaturas y el viento fuerte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.