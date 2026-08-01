El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 38 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que la sensación térmica sea bastante cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 25 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes que se deben tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte la claridad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas, lo que es una buena noticia para los eventos programados al aire libre.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados a la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:23, marcando el final de un día caluroso y soleado.

En resumen, Baeza vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.