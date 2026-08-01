El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la alta temperatura, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean estar al aire libre durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:25 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas más frescas por la noche hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como un día caluroso y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.