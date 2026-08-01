El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso gradual, estabilizándose en 28 grados entre las 03:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando un máximo de 41 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 40%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada.

El viento, que soplará principalmente del suroeste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a 20 km/h a medida que se acerque la tarde. A las 12:00, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante el calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de un día en el campo o en la piscina, así como para realizar actividades deportivas.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 19:00 y bajando a 36 grados hacia las 21:00. El ocaso se producirá a las 21:29, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, Arahal vivirá un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.