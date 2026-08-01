El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 11% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas molestias en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:25. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, las altas temperaturas pueden ser un factor de riesgo, especialmente para personas mayores y niños. Se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.