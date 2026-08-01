El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 41 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Almonte que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, que se prevén entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían generar una sensación de frescor en medio del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la exposición prolongada al sol. Se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:33 horas. En resumen, el tiempo en Almonte hoy será predominantemente soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.