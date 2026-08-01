El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en un rango de 27 a 28 grados hasta las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 39 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 31% a las 20:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en la vegetación local.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados en la localidad.

El amanecer se producirá a las 07:32, y el ocaso será a las 21:35, brindando un extenso periodo de luz solar que permitirá disfrutar de la belleza del entorno natural de Aljaraque. Con estas condiciones climáticas, se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. En resumen, se prevé un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.