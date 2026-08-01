El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y alcanzando los 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango cálido, alcanzando los 34 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 42 grados a las 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 39% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el calor del día se intensifique, la humedad comenzará a descender, situándose en un 32% a las 10:00 y bajando hasta un 19% a las 21:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor intenso.

No se anticipan precipitaciones durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de La Algaba pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 21:32, brindando largas horas de luz solar. Es recomendable que, durante las horas más calurosas, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratado y buscar sombra, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando las temperaturas alcanzarán su pico. En resumen, hoy será un día de verano típico en La Algaba, con cielos despejados, calor intenso y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá alivio en algunos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.