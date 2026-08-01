El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, donde se prevé un calor intenso con valores que podrían llegar hasta los 37 grados. La humedad relativa será baja, comenzando en un 28% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima racha de 41 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor. A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la radiación solar.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia el final de la jornada, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una noche cálida y agradable.

La salida del sol se producirá a las 07:19 y se pondrá a las 21:24, brindando un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con un tiempo ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.