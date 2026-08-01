El día de hoy, 1 de agosto de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 50%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá de Guadaíra tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de hasta 47 km/h hacia las 19:00 horas. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

Por la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena observación de las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:31 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-31T21:05:10.