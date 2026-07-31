El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de verano caracterizado por un tiempo despejado y cálido este 31 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 76% a las 07:00. A medida que las temperaturas se elevan, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 28% hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel en el tiempo del día. Se anticipa que las ráfagas de viento sean moderadas, comenzando con una velocidad de 14 km/h desde el suroeste a la medianoche y aumentando a 21 km/h en las horas siguientes. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a 32 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:31, marcando el final de un día soleado y caluroso. Los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día típico de verano, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero también deben tomar precauciones ante el calor intenso que se espera en las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.