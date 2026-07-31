El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente cálido y agradable. A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 41 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 41 grados. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que el calor se sienta más seco, pero también es importante mantenerse hidratado para evitar cualquier tipo de golpe de calor. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio temporal al calor intenso.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h. Esto podría proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se protejan del sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar quemaduras.
El orto se producirá a las 07:26 y el ocaso a las 21:31, lo que brinda a los habitantes de Utrera un extenso periodo de luz solar para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será cálido y despejado, perfecto para disfrutar de un día de verano en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.
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