El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 87% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 28% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas.

En resumen, hoy en Tomares se anticipa un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y viento moderado sugiere que será un día ideal para disfrutar del verano, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.