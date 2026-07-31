El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, la temperatura rondará los 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados en la primera hora de la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso gradual, alcanzando los 25 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, el calor comenzará a intensificarse, llegando a un máximo de 40 grados hacia las 6 de la tarde. Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la percepción del calor. Durante la mañana, la humedad se situará en un 43%, aumentando a un 52% en la primera hora del día y alcanzando un 66% a las 2 de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 5 km/h hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que la tarde avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin interrupciones. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 40 grados . Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aproveche el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre, siempre cuidando de mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.