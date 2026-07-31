El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 42 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no se espera que afecte significativamente la sensación térmica general.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado favorecerá las actividades recreativas y sociales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:28, marcando el final de un día soleado y caluroso. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.