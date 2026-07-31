El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y bajando a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio ligero del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:19 y el ocaso a las 21:25, brindando un día largo y soleado para disfrutar. Es un buen momento para aprovechar la naturaleza y realizar actividades que requieran de un tiempo favorable. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar del verano en Priego de Córdoba, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento moderado que aportará algo de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.