El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 61% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

A lo largo del día, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando los 35 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a 14 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado. El ocaso se producirá a las 21:30, marcando el final de un día soleado y caluroso.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.