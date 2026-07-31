El día de hoy, 31 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , y a medida que avanza la jornada, se espera que alcance un máximo de 42 grados a las 17:00 horas, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 36% a medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a pesar de este aumento en la humedad, las condiciones seguirán siendo secas, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. A lo largo de la jornada, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando 40 grados a las 20:00 horas y bajando a 36 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas más frescas, ideales para paseos nocturnos.

El orto se producirá a las 07:23 horas y el ocaso a las 21:31 horas, brindando a los habitantes de Palma del Río una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy será perfecto para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con vientos moderados que ayudarán a mitigar el calor. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región y de la vida al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.