El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 22% en las horas centrales del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:32. La noche se presentará cálida, con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

Es importante que los residentes de Los Palacios y Villafranca se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.