El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 28 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 16% hacia el final de la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h al inicio del día, aumentando a 20 km/h en las horas posteriores. A lo largo de la jornada, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 23 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes tienen planes al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:24, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:29, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.