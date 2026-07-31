El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00, y continuando en una tendencia de descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en 36 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando hasta un 65% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad disminuirá, alcanzando un 38% hacia las 20:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y luego del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Morón de la Frontera, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. En resumen, el tiempo de hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de mantenerse hidratado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.