El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 23 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 39 grados entre las 15:00 y las 18:00. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 32% y aumentando hasta un 57% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más agobiante.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que oscilarán entre los 5 y 26 km/h a lo largo del día. Predominará el viento del sureste por la mañana, cambiando a dirección oeste en la tarde. Aunque la velocidad del viento no será muy alta, puede ofrecer algo de alivio en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que se espera un 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante esos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 35 grados a las 22:00 y 33 grados a las 23:00, lo que permitirá un alivio gradual del calor.

En resumen, Montilla vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.