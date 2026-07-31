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El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 31 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 18% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar un ligero aumento en la sensación de frescor en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en familia.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:36. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables en la noche, con mínimas que rondarán los 20 grados .

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen la belleza del día en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.

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