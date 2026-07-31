El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 26 grados a las 05:00, antes de comenzar un ascenso notable.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 39 grados a las 17:00, lo que indica un día caluroso. La máxima se registrará a las 16:00, con 38 grados, y se mantendrá en niveles elevados hasta las 18:00. A partir de las 19:00, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 37 grados. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que caerán a 34 grados a las 22:00 y 32 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 52% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, situándose en un 15% hacia las 20:00, lo que puede generar una sensación térmica más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. A partir de las 12:00, el viento alcanzará su máxima velocidad de 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede resultar en un tiempo bastante caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.