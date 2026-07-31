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El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 41 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a un 39% hacia las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad también disminuirá, alcanzando un 16% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso será a las 21:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy en Marchena se anticipa un día caluroso y despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.

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