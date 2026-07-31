El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 18:00 horas. Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 43% y el 87% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 20:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante el día.

Los momentos más cálidos se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas superarán los 36 grados. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.