El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El día de hoy, 31 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 76% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 20% hacia las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 20:00. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Alcor, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol está programada para las 07:25, y el ocaso se producirá a las 21:31, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de temperatura. En resumen, el tiempo de hoy se presenta ideal para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para enfrentar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-30T20:53:09.